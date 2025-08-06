Вторинні санкції проти росії будуть запроваджені в п'ятницю – Reuters

Неназваний представник Білого дому розповів, що зустріч Віткоффа з путіним пройшла успішно

США планують вдарити по hосії вторинними санкціями. Такі заходи затвердять у п'ятницю, 8 серпня.

Неназваний представник Білого дому розповів виданню, що зустріч Віткоффа з путіним пройшла успішно.

"росіяни зацікавлені в продовженні співпраці зі США. Вторинні санкції, як і очікувалося, будуть введені в п'ятницю", - додав він.

Нагадаємо, що у липні лідер Штатів заявив, що з 8 серпня введе нові санкції проти росії, а також проти країн, які купують енергоносії, які вона експортує, якщо москва не зробить кроків з припинення війни з Україною.