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Вторинні санкції проти росії будуть запроваджені в п'ятницю – Reuters

06 серпня 2025, 21:55
Вторинні санкції проти росії будуть запроваджені в п'ятницю – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Неназваний представник Білого дому розповів, що зустріч Віткоффа з путіним пройшла успішно
США планують вдарити по hосії вторинними санкціями. Такі заходи затвердять у п'ятницю, 8 серпня.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Неназваний представник Білого дому розповів виданню, що зустріч Віткоффа з путіним пройшла успішно.
 
"росіяни зацікавлені в продовженні співпраці зі США. Вторинні санкції, як і очікувалося, будуть введені в п'ятницю", - додав він.
 
Нагадаємо, що у липні лідер Штатів заявив, що з 8 серпня введе нові санкції проти росії, а також проти країн, які купують енергоносії, які вона експортує, якщо москва не зробить кроків з припинення війни з Україною.
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