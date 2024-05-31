Втрати армії рф у війні досягли 500 тисяч осіб – розвідка Британії

Кількість російських військових, які були вбиті і поранені вид початку повномасштабної війни, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб.

Через виснажливий наступ, який росія вела і продовжує вести на широкому фронті.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії в соцмережі X (Twitter).

"В 2024 році російські втрати залишилися на високому рівні, і в травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб на день – це найвищий показник з початку повномасштабної війни", - йдеться в дописі.

Ймовірно, більшість російських військ отримують лише обмежену підготовку, і вони не можуть проводити складні наступальні операції, важають в британському Міноборони.

Тому росія застосовує дрібномасштабні, але витратні хвильові атаки і намагається послабити українську оборону.

кремль продовжує набирати додаткові сили для підтримки такого підходу. Проте потреба в постійному поповненні особового складу на передовій майже напевно і надалі обмежуватиме здатність рф формувати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.