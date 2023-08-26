Втрати окупантів на островах Дніпра величезні – військові аналітики

Втрати були настільки великими, що навіть потрапили в російський інформаційний простір через так званих "воєнкорів".

російські окупанти зазнали значних втрат через недостатню підтримку на островах у дельті Дніпра на Херсонщині.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що у Мережі так звані "воєнкори" розповсюдили скаргу нібито окупантів 205-ї окремої мотострілецької бригади (49-ї загальновійськової армії Південного військового округу). Окупанти стверджували, що на острові на Херсонському напрямку під обстрілом української артилерії росіяни зазнають значних втрат, а їхні командири ігнорують вказівки особового складу.

"Особовий склад стверджував, що командир роти намагався евакуювати свій підрозділ з острова, але старші командири зупинили евакуацію, відправили командира та звільнили двох інших командирів, які підтримали відхід", – розповідають в ISW про ситуацію у лавах окупантів.

Так звані "воєнкори" кинулися критикувати російське військове командування за неспроможність вирішити системні проблеми серед російських військ на Херсонщині, включно з відсутністю постачання та фронтальними атаками на українські позиції на Східному березі під сильним артилерійським вогнем і без підтримки.

Раніше в російському інформаційному просторі лунали звинувачення на адресу їхнього військового командування через подібні провали в боротьбі з українською присутністю біля Антонівського мосту на Херсонщині наприкінці червня.