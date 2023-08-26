Матеріали:
Теми:

Втрати окупантів на островах Дніпра величезні – військові аналітики

26 серпня 2023, 11:31
Втрати окупантів на островах Дніпра величезні – військові аналітики
Фото: з вільного доступу
Втрати були настільки великими, що навіть потрапили в російський інформаційний простір через так званих "воєнкорів".

російські окупанти зазнали значних втрат через недостатню підтримку на островах у дельті Дніпра на Херсонщині.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що у Мережі так звані "воєнкори"  розповсюдили скаргу нібито окупантів 205-ї окремої мотострілецької бригади (49-ї загальновійськової армії Південного військового округу). Окупанти стверджували, що на острові на Херсонському напрямку під обстрілом української артилерії росіяни зазнають значних втрат, а їхні командири ігнорують вказівки особового складу.

"Особовий склад стверджував, що командир роти намагався евакуювати свій підрозділ з острова, але старші командири зупинили евакуацію, відправили командира та звільнили двох інших командирів, які підтримали відхід", – розповідають в ISW про ситуацію у лавах окупантів.

Так звані "воєнкори" кинулися критикувати російське військове командування за неспроможність вирішити системні проблеми серед російських військ на Херсонщині, включно з відсутністю постачання та фронтальними атаками на українські позиції на Східному березі під сильним артилерійським вогнем і без підтримки.

Раніше в російському інформаційному просторі лунали звинувачення на адресу їхнього військового командування через подібні провали в боротьбі з українською присутністю біля Антонівського мосту на Херсонщині наприкінці червня.

військовіАналітикавтрати окупантіввійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Політика
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 09:56
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Політика
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 09:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється