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Втрати ПВК "вагнера" у Бахмуті дають можливість ЗСУ для успішних контратак - ISW

06 травня 2023, 09:45
Втрати ПВК
джерело novynarnia
Якщо "вагнер" таки відійде, то йому, ймовірно, знадобиться обладнання російського МО для захисту та полегшення відходу.

Наразі невідомо, чи дійсно очільник ПВК "вагнер" Євген Пригожин має намір вийти з Бахмута 10 травня, чи він зробив цю заяву в останній відчайдушній спробі заручитися підтримкою Міноборони.

Про це пише ISW.

російським військовим бракує резервів, необхідних для комплектування позицій, які вагнером може залишити в Бахмуті. Масштабні втрати, понесені ПВК "вагнер" у Бахмуті заради тактичних здобутків, а також загальний перехід російських військових до більш обережної позиції, готуючись до оборонних операцій, схоже, пропонують українським силам можливості для плідних контратак у різних районах.

Здається, українські сили використовують деякі з цих можливостей, але аналітики ISW не вважає, що ці контратаки обов’язково є частиною очікуваного контрнаступу.

У цьому випадку аналітики використовують контратака для опису тактичних дій українських сил для досягнення обмежених успіхів у локальних районах. А ось термін контрнаступ - це опис заходів оперативного рівня, що складаються з багатьох різних тактичних дій, спрямованих на досягнення значущих в оперативному або стратегічному плані успіхів. Аналітики наразі спостерігають повідомлення лише про українські контратаки.

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