Втрати ПВК "вагнера" у Бахмуті дають можливість ЗСУ для успішних контратак - ISW

Якщо "вагнер" таки відійде, то йому, ймовірно, знадобиться обладнання російського МО для захисту та полегшення відходу.

Наразі невідомо, чи дійсно очільник ПВК "вагнер" Євген Пригожин має намір вийти з Бахмута 10 травня, чи він зробив цю заяву в останній відчайдушній спробі заручитися підтримкою Міноборони.



Про це пише ISW.

російським військовим бракує резервів, необхідних для комплектування позицій, які вагнером може залишити в Бахмуті. Масштабні втрати, понесені ПВК "вагнер" у Бахмуті заради тактичних здобутків, а також загальний перехід російських військових до більш обережної позиції, готуючись до оборонних операцій, схоже, пропонують українським силам можливості для плідних контратак у різних районах.

Здається, українські сили використовують деякі з цих можливостей, але аналітики ISW не вважає, що ці контратаки обов’язково є частиною очікуваного контрнаступу.

У цьому випадку аналітики використовують контратака для опису тактичних дій українських сил для досягнення обмежених успіхів у локальних районах. А ось термін контрнаступ - це опис заходів оперативного рівня, що складаються з багатьох різних тактичних дій, спрямованих на досягнення значущих в оперативному або стратегічному плані успіхів. Аналітики наразі спостерігають повідомлення лише про українські контратаки.