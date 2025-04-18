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ПОЛІТИКА

Втрати росії на фронті зростають, незважаючи на переговори зі США – ЗМІ

18 квітня 2025, 14:56
Втрати росії на фронті зростають, незважаючи на переговори зі США – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ на ранок 18 квітня, за минулу добу країна-агресорка росія втратила на війні в Україні приблизно 1530 своїх солдатів убитими і пораненими.

За останні два місяці, поки країна-агресорка росія веде переговори зі США щодо припинення війни проти України, її втрати на передовій не скоротилися, а навпаки, зростали ще швидше.

Про це пише ВВС News , посилаючись на динаміку публікацій некрологів російських окупантів. 

Журналісти вказують, що їм спільно з виданням Медиазона і волонтерами вдалося встановити імена 103 275 російських військових, загиблих після під час повномасштабної війни рф проти України. З 21 березня до 18 квітня ними було встановлено 4 162 імені.

Аналізуючи втрати рф після початку переговорів москви та Вашингтона, журналісти та волонтери констатували, що починаючи з 11 лютого, коли відбувся візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви, було опубліковано більше некрологів про військових рф, ніж за попередні три місяці. 

"Зокрема, у лютому в середньому публікувалося по 234 некрологи на день, що в півтора раза більше, ніж середні показники 2024 року", — підкреслюють у ВВС. 

Серед ліквідованих окупантів за час переговорів, зокрема, Данило Александров із міста Зеленодольськ у Татарстані. Загарбник підписав контракт із підрозділом ПДВ у 18 років, перервавши навчання в університеті. Його ліквідували 10 квітня, всього через кілька місяців після вступу на службу. 

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ на ранок 18 квітня, за минулу добу країна-агресорка росія втратила на війні в Україні приблизно 1530 своїх солдатів убитими і пораненими. Загальні втрати армії рф становлять 938 970 військових.

СШАвійнапереговоривтратиросія окупанти

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