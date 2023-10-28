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ПОЛІТИКА

Втрати росії під Авдіївкою найбільші за 2023 рік – розвідка Британії

28 жовтня 2023, 14:17
Втрати росії під Авдіївкою найбільші за 2023 рік – розвідка Британії
Фото:pravda.com.ua
російські загарбники не можуть ефективно наступати, як того хоче кремль, зазначає Міноборони Британії.

Втрати російських військ під Авдіївкою, ймовірно, найбільші за весь 2023 рік. Окупанти не можуть ефективно наступати, як того хоче кремлівське керівництво.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

Британська розвідка наголошує, що протягом останнього тижня у районі Авдіївки тривають важкі бої. рфпочала наступ на цьому напрямку у середині жовтня.

За даними розвідки, окупанти направили до Авдіївки до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

При цьому російські так звані воєнкори критикують тактику військових. Британська розвідка вважає, що характер російського вторгнення залишається таким самим, як і на початку війни. 

"Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії на оперативному рівні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього місяця російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

війнаАвдіївкавтрати

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