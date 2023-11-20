Втрати російських військ на лівому березі Херсонщини дуже великі – розвідка Естонії

Через втарти росармія була змушена перекидати додаткові частини окупантів з інших ділянок фронту.

Начальник штабу естонської дивізії Янно Мярк заявив, що російські війська зазнають великих втрат на лівому березі Дніпра, де українська армія продовжує вести спецоперацію.

Про це пише ERR.

За його словами, на східному березі Дніпра, де українські війська розпочали свою операцію вже більше місяця тому, ЗСУ вдалося розширити свої плацдарми.

"На сьогодні приблизно за 30 кілометрів на північний схід від Херсона просунулися на два-три кілометри, а за 15 кілометрів на південний схід від Херсона - до чотирьох кілометрів. Безпосереднє завдання цієї операції – відтіснити війська рф таким чином, щоб її артилерійські системи не досягали Херсона та прилеглих до нього населених пунктів. Дальність дії 152-мм артилерійської системи, яка переважно використовується російськими військами, становить 25 км", – пояснив полковник.

Мярк зазначив, що російські війська доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів на Дніпрі, або перекидання туди додаткових сил. За його словами, втрати російських військ там також дуже великі.