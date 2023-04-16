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Втрати українських військ менші за кількість жертв землетрусу у Туреччині — Резніков

16 квітня 2023, 17:43
Втрати українських військ менші за кількість жертв землетрусу у Туреччині — Резніков
Олексій Резніков
Також наші втрати критично менші за російські.

Втрати українських військових у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу у Туреччині.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю іспанській La Razon.

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині", — заявив Резніков.

Він запевнив, що українське командування робить усе, щоби зберегти життя солдатів. Натомість росія використовує їх як гарматне м'ясо.

"Це тактика м'ясорубки. Їм однаково. Тільки в Бахмуті щодня росія втрачає 500 осіб убитими і пораненими. Це по одному батальйону групи "вагнера", найманців та злочинців", — наголосив міністр.

Нагадаємо, внаслідок серії потужних землетрусів на південному-сході Туреччини на початку лютого загинуло понад 50 000 людей та ще 107 тис. — постраждали. У сусідніх районах Сирії загинули близько 6,5 тис. людей. 

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