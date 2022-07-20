Втрати врожаю озимих культур сягнуть щонайменше 20% – Мінагрополітики

Якби не наполегливість та жертовність наших аграріїв, втрати для агросектору були б набагато більшими

У 2022 році через зменшення площі посівів та зниження врожайності загальні втрати врожаю озимих культур становитимуть щонайменше 20%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Очікуване падіння NDVI (нормалізованого диференційного вегетаційного індексу-авт.) для озимих культур, означає зниження врожайності на 15% або втрату 4,2 млн тонн зерна. Якщо ж взяти до уваги зменшення загальної площі оброблюваних полів, загальні втрати врожаю озимих сягнуть щонайменше 20%. І це за умови, якщо врожай вдасться зібрати у його поточному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до даних експертів Національного технічного університету ім. І. Сікорського, Інституту космічних досліджень НАН України, Об'єднаного дослідницького центру Європейської Комісії (JRC) та Світового банку, фактична площа озимих посівів цього року становить 8,38 млн га, тоді як вона могла становити 9,14 млн га. Таке скорочення пов’язане здебільшого з економічними наслідками війни.

"Якби не наполегливість та жертовність наших аграріїв, втрати для агросектору були б набагато більшими", − наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик. Він додав, що завдяки співпраці з міжнародними партнерами та використанню сучасних цифрових технологій, міністерство фіксує усі втрати, яких зазнали українські агровиробники.

У майбутньому, під час стягнення компенсації, вагому роль відіграватиме об’єктивність та точність даних щодо завданих прямих і непрямих збитків. З огляду на це, дослідницька група продовжує моніторинг посівів й врожайності та у вересні представить оновлений прогноз втрат озимих та ярих культур.

"Враховуючи значення України, як світового постачальника зернових та олійних культур, зменшення обсягів їх виробництва – це серйозний виклик для глобальної продовольчої безпеки. Готовність Мінагрополітики працювати над оцінкою втрат врожаю дуже важлива. Системний аналіз втрат врожаю допоможе залучити більше підтримки від міжнародних партнерів у сектор сільського господарства, аби допомогти агровиробникам пережити ці важкі часи та згодом відродити виробництво", – резюмував провідний економіст Світового банку Клаус Дайнінгер.