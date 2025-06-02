Втрати змусять росію сісти за стіл переговорів – Зеленський

Водночас, глава держави відзначає першочергову важливість інвестування у розвиток зброї для Сил оборони України.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдання втрат російським загарбникам та зниження їхнього збройного потенціалу має примусити росію погодитися на справжню дипломатію.

Про це Зеленський сказав під час участі у Вільнюському саміті "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн.

"Це особливий момент. З одного боку, росія розпочала її літній наступ, але, з іншого - вона змушена брати участь у дипломатії. І це одночасно як виклик, так і реальна можливість для усіх нас. Це шанс спробувати закінчити цю війну", - сказав Зеленський.