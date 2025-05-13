Сербія залишається відданою своєму плану вступу до Європейського Союзу та хоче пришвидшити процес.

Вучич відвідав росію 8 та 9 травня для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з путіним та президентом Китаю Сі Цзиньпіном.

Сьогодні після зустрічі з президентом Європейської Ради з Антоніо Коштою Вучич заявив, що Белград хоче прискорити свою європейську інтеграцію та відкрити більше переговорних розділів з блоком.

“Атмосфера в ЄС не зовсім чудова, я переконаний завдяки поїздці до москви, але я вірю, що Європа з розумінням поставиться до прогресу, що базується на заслугах”, – сказав він.

росія є історичним православним союзником Сербії та основним постачальником природного газу, тоді як "Газпром" та "Газпромнафта" також є власниками сербської нафтової компанії NIS. москва також підтримує Белград у його протидії незалежності Косова, її колишньої південної провінції.

Вучич, проти якого місяцями тривають антикорупційні протести, що очолюють студендти, пообіцяв, що уряд працюватиме над впровадженням реформ, необхідних для вступу до ЄС.