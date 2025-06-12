Вучич не підписав декларацію саміту в Одесі і цим "не зрадив" росію

Він вперше побував в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф в країну.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не підписував декларацію саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі і цим "не зрадив росію".

Проце він сказав журналістам за підсумками саміту, повідомляє РТС.

Сербський глава додав, що своїм візитом в Одесу не зрадив росію, як стверджують деякі сербські ЗМІ, і, за його словами, "знову єдиний, хто не прийняв декларацію" саміту в Одесі.

"На відміну від них, які готові прийняти все, що спрямовано проти росії, все, що можуть", – сказав Вучич.

За його словами, Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.

"Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати так робити", – підсумував Вучич.

На сайті Офісу президента була опублікована декларація, яка підтверджує, що Вучич – єдиний учасник саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який не підписав її.

В документі "найрішучішим чином" засуджується війна росії проти України і закликають міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти рф".

Нагадаємо, що вчора президент Сербії відвідає Україну вперше за час повномасштабної війни.