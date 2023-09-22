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Вучич порівняв напад рф на Україну з бомбардуванням Югославії

22 вересня 2023, 13:03
Вучич порівняв напад рф на Україну з бомбардуванням Югославії
Фото: European Western Balkans
Президент Сербії Александар Вучич вважає, що путін використав ті ж самі наративи і пояснення для нападу на Україну, як і країни НАТО при початку військової операції проти Югославії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Вперше, безпрецедентно у світовій історії, найпотужніші 19 країн прийняли рішення, без залучення Ради безпеки ООН, повторюю, без будь-якого рішення Ради безпеки ООН, брутально напасти та покарати суверенну країну на європейській землі, як вони сказали, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. 

Вони не сміялися вголос, коли російський президент використовував ті ж самі слова, виправдовуючи свій напад на Україну. Вони забули, що самі використовували той самий наратив, ті самі слова і ті самі пояснення", – сказав президент Сербії.

За словами Вучича, Сербія підтримує і буде підтримувати територіальну цілісність України, тому що ми не змінюємо свою політику та принципи, попри багатовікову традиційну дружбу з Російською Федерацією.

"Для нас будь-яке насильство є однаковим, будь-яке порушення Статуту ООН є однаковим, незалежно від сили держави, яка його здійснює, або неминуче схожих виправдань, які вона використовує для своєї незаконної та аморальної поведінки", – сказав глава Сербії.

Нагадаємо, що раніше Вучич був розчарований через прискорений шлях України до членства в ЄС.

 

РосіяСербіяЮгославіявучич

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