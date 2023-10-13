Вучич призначив дострокові парламентські вибори на кінець року

Президент Сербії Александар Вучич призначив дострокові парламентські вибори на 17 грудня.

Про це пише PTC.

Ці вибори вже треті за три з половиною роки.

Вучич зіткнувся з тиском опозиції після двох смертельних масових розстрілів навесні, які викликали обурення громадськості і спровокували масові протести.

"Ми почули всі їхні вимоги", - сказав лідер правлячої Сербської прогресивної партії, маючи на увазі лист від опозиції, де йшлося про проханням провести дострокові вибори.

"Вони просили про Белград і про парламентські вибори, і вони їх отримали", - сказав Александар Вучич.

За його словами, також відбудуться регіональні вибори у Воєводині та автономному краї на півночі Сербії.

"Сербія перебуває на переломному етапі – нам потрібна перерва, щоб громадяни могли сказати, якої політики вони хочуть", - додав президент Сербії.

В країні спалахнули великі антиурядові протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня.