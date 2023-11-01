Вучич розпустив парламент Сербії та призначив дострокові вибори – Reuters

30 жовтня уряд Сербії направив Вучичу формальну пропозицію про розпуск Народної Скупщини та проведення позачергових виборів до законодавчого органу влади.

Президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент країни й призначив дострокові вибори на 17 грудня.



Про це повідомляє Reuters.

Раніше Вучич заявляв, що готовий "за вимогами громадськості" розпустити Скупщину та призначити позачергові парламентські вибори на 17 грудня.

Одночасно пройдуть вибори у всіх великих муніципальних утвореннях Сербії, оскільки уряд розпустив усі органи місцевого самоврядування.

Сербія пережила серйозну політичну кризу у травні 2023 року, коли пройшли масові демонстрації через невдоволення політикою Вучича, проте в останні місяці таких виступів не було.

Найбільш помітною проблемою адміністрації Вучича залишаються протиріччя з Євросоюзом через невизнання Сербією незалежності Косова та звинувачення з Брюсселя у підготовці агресії проти цієї країни.