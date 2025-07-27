Вучич заперечив можливість санкцій проти росії

Він заперечив заяву сербського міністра у справах Європи Неманья Старовича.

Президент Сербії Александр Вучич відкинув можливість введення санкцій проти росії. Він заперечив заяву сербського міністра у справах Європи Неманья Старовича.

Про це повідомив Вучич, пише Dnevnik.

Вучич заявив, що Сербія продовжує свою "принципову політику" нейтралітету, яка "нікому не подобалася, ні тим, хто на Заході, ні тим, хто на Сході".

"Ми проводимо свою політику, і вона базується на принципах, а не на тому, чи нам щось подобається, чи нам щось підходить у той чи інший момент", - сказав президент Сербії.