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Вучич заперечив можливість санкцій проти росії

27 липня 2025, 16:55
Вучич заперечив можливість санкцій проти росії
Фото: European Western Balkans
Він заперечив заяву сербського міністра у справах Європи Неманья Старовича.
Президент Сербії Александр Вучич відкинув можливість введення санкцій проти росії. Він заперечив заяву сербського міністра у справах Європи Неманья Старовича.
 
Про це повідомив Вучич, пише Dnevnik.
 
Вучич заявив, що Сербія продовжує свою "принципову політику" нейтралітету, яка "нікому не подобалася, ні тим, хто на Заході, ні тим, хто на Сході".
 
"Ми проводимо свою політику, і вона базується на принципах, а не на тому, чи нам щось подобається, чи нам щось підходить у той чи інший момент", - сказав президент Сербії.
 
Лідер заперечив заяву міністра у справах Європи Неманья Старовича, сказавши, що той говорив "необережно". Вучич підкреслив, що Сербія не запровадить санкції проти москви.
 
"Мені шкода, що деякі наші друзі в російських ЗМІ ледве чекають, щоб знайти щось, за що можна критикувати Сербію, і мені шкода, що у нас на внутрішній політичній арені є багато людей, які швидше кидаються на захист росіян, ніж вони коли-небудь кинулися б на захист Сербії. Я маю розчарувати їх усіх разом, Сербія не запровадить санкції проти рф", - заявив він.
 
Нагадаємо, що днями сербський міністр у справах Європи Неманья Старович заявив, що країна не підтримує санкції ЄС проти росії, бо це більше впливає на її економіку, ніж на москву.

 

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