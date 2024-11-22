Вучич заявив, що путін застосує ядерну зброю "без вагань"

Глава Сербії вважає, що "жодна сторона не хоче чути слово перемир'я", а тих, хто говорить про нього, "вважають божевільними та хворими людьми".

Президент Сербії Олександр Вучич назвав "ненормальними" тих, хто вважає блефом ядерні погрози путіна і наголосив, що той може піти на рішучі кроки.

Про це пише сербське видання Novosti.

"Якщо ви думаєте, що стрілятимете чим завгодно по території рф, з логістикою західних країн, зі зброєю з Заходу, і що це залишиться без відповіді, і що путін не використовуватиме всі види зброї, які, на його думку, потрібні, ви або його не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", - зазначив Вучич.

Він закликав дослухатися до його слів і підкреслив, що зараз світ прямує до катастрофи.

"На жаль, ніхто не блефує і, на жаль, ми йдемо до катастрофи. Ніхто нікого не хоче чути, ніхто не хоче чути слово "перемир'я". Нас виставлять божевільними і хворими людьми, а всі ті, хто хоче піти на війну та померти замість них, будуть розумними", - заявив сербський лідер.

За його словами, ані в москві, ані в Києві насправді не хочуть миру.

"Я чув і від людей з москви, і Зеленський сказав мені в обличчя, що перемир'я не дуже хороша ідея. Якщо люди у світі цього не розуміють, я не зможу допомогти. Сьогодні міжконтинентальна ракета, завтра щось інше", - сказав президент Сербії.

Політик наголосив, що загроза ядерного конфлікту ніколи не була більшою, ніж зараз. Також він назвав політику Сербії щодо повномасштабної війни в Україні найсерйознішою та найвідповідальнішою.

"Важливо, щоб ми говорили про мир, про перемир'я, тому що це веде нас тільки до світової катастрофи. Якщо є 10 кроків до катастрофи - ми вже подолали 9. Сьогодні Брянську область обстріляли ракетами, удари російськими боєприпасами триватимуть. Кожен наступний крок веде нас до ядерного конфлікту", - сказав Вучич