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Вучич звинуватив ректора Белградського університету в тероризмі

30 червня 2025, 13:35
Вучич звинуватив ректора Белградського університету в тероризмі
Фото: European Western Balkans
ектор підтримує студентські протести та є одним із спікерів суботної акції
Президент Сербії Александр Вучич звинуватив ректора Белградського університету Владана Джокича у тероризмі.
 
Про це пише сербське відділення "Радіо свобода". 
 
"У найбільшій партії панує величезне невдоволення результатами переговорів з Джокичем, який проявив абсолютну безвідповідальність, легковажність та брав участь у спробі повалення держави", – заявив Вучич на прес-конференції і додав, що члени провладної Сербської прогресивної партії "не розмовлятимуть з терористами та тими, хто зруйнував державу, а Джокич — один із них".
 
Ректор Белградського університету Владан Джокіч був одним із промовців на масовому студентському протесті, що відбувся в суботу на площі Славія. Він також є одним із членів академічної спільноти, які з самого початку підтримували студентські блокади факультету, які розпочалися після загибелі 16 людей внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі Нові-Сад у листопаді 2024 року.
 
В середині квітня Джокіча викликали до поліції на "бесіду" як громадянина в рамках попереднього розслідування зловживання службовим становищем. Тоді він зазначив, що не скоював жодного злочину.
 
Протягом останніх місяців поліція заарештувала ще кількох університетських професорів, які підтримували студентські блокади, за підозрою у зловживанні службовим становищем.
 
Встановлення квот для зарахування нового покоління студентів до державних університетів є однією з вимог частини академічної спільноти, об'єднаної навколо ініціативи "Бунтівний університет". Ця ініціатива на 17 днів заблокувала перехрестя перед будівлею уряду Сербії в центрі Белграда.
 
Вучич на пресконференції заявив, що "жоден член уряду від СНС не голосуватиме" за встановлення квот на вступ до університетів.
 
Дві інші вимоги академічної спільноти – це розпуск Робочої групи з розробки проєкту Закону про вищу освіту та проведення громадського обговорення цього закону, а також скасування змін до Положення про норми роботи університетів, на основі яких замість попередніх 20 робочих годин на тиждень для науки їх було скорочено до п’яти.

 

війна в Українівучичросія окупанти

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