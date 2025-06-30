Вучич звинуватив ректора Белградського університету в тероризмі

ектор підтримує студентські протести та є одним із спікерів суботної акції

Президент Сербії Александр Вучич звинуватив ректора Белградського університету Владана Джокича у тероризмі.

Про це пише сербське відділення "Радіо свобода".

"У найбільшій партії панує величезне невдоволення результатами переговорів з Джокичем, який проявив абсолютну безвідповідальність, легковажність та брав участь у спробі повалення держави", – заявив Вучич на прес-конференції і додав, що члени провладної Сербської прогресивної партії "не розмовлятимуть з терористами та тими, хто зруйнував державу, а Джокич — один із них".

Ректор Белградського університету Владан Джокіч був одним із промовців на масовому студентському протесті, що відбувся в суботу на площі Славія. Він також є одним із членів академічної спільноти, які з самого початку підтримували студентські блокади факультету, які розпочалися після загибелі 16 людей внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі Нові-Сад у листопаді 2024 року.

В середині квітня Джокіча викликали до поліції на "бесіду" як громадянина в рамках попереднього розслідування зловживання службовим становищем. Тоді він зазначив, що не скоював жодного злочину.

Протягом останніх місяців поліція заарештувала ще кількох університетських професорів, які підтримували студентські блокади, за підозрою у зловживанні службовим становищем.