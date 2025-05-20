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ВВС оцінило, що змінила розмова Трампа й путіна

20 травня 2025, 10:05
ВВС оцінило, що змінила розмова Трампа й путіна
Фото: The Washington Post
Після розмови путіна і Трампа зменшилася ймовірність введення санкцій проти рф
Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна збільшилася ймовірність того, що США можуть відмовитися від посередництва у переговорах України та рф, а також стали менш ймовірними нові санкції проти рф.
 
Про це пише ВВС.
 
Видання нагадало, що після переговорів з путіним Трамп заявив, що конфлікт рф і України  "може бути врегульований тільки між двома сторонами", які, на його думку, мають "негайно" почати переговори. На думку ВВС, ці висловлювання очільника Білого дому можуть бути ознакою того, що "США остаточно покинуть стіл переговорів".
 
Пізніше, ідеться, Трамп припустив, що США не доведеться відходити від посередництва у переговорах між двома країнами, але визнав, що у нього "червона лінія в голові", яку не захотів назвати.  
 
"Задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати", - сказав він.
 
ВВС зазначає, що ця його риторика викликає деякі запитання . Зокрема, якщо США відмовляться від посередницької ролі, як це також погрожували раніше віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо, то чи означає це, що США також припинять будь-яку військову та розвідувальну підтримку України? Якщо це так, то росія зі своїми
більшими ресурсами порівняно з Україною, яка залишиться без американської підтримки, вітала б таке рішення.
 
Проте воно є не бажане для України. На цьому наголошував і президент України Володимир Зеленський увечері після розмови Трампа і путіна. 
 
"Для нас усіх надзвичайно важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від переговорів і прагнення до миру", - сказав він.
 
Крім того, видання звернуло увагу на те, як змінилися обіцянки Трампа щодо введення санкцій проти рф. Він повідомив про можливі нові торговельні угоди з рф та економічні інвестиції, вважаючи це спокусою, яка може підштовхнути путіна до мирної угоди. Натомість про нові санкції щодо російського банківського сектору та експорту енергоресурсів, якими погрожував раніше, він не згадав.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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