Вибір правильної постільної білизни

Знайти відповідну білизну для свого ліжка так само важливо, як знайти відповідний одяг для себе. Ліжко має виглядати красиво, і хоч матрац і м'який, але без білизни він буде незручним.

Які помилки часто роблять люди?

Покупці беруться купувати комплект постільної білизни, не знаючи, чого саме хочуть, і це стає причиною їхнього невдоволення. Найбільш поширені помилки, яких припускаються люди:

• Не знають розміру свого ліжка.

• Неправильне розуміння якостей різних тканин.

• Сліпо довіряти продавцеві.

• Не визначився із бюджетом.

• Покупка на швидку руку.

Чинники, які слід враховувати перед вибором правильної постільної білизни

• Розмір ліжка

Важливо пам'ятати про розмір ліжка, для якого ви купуєте білизну. Це гарантує, що ви ніколи не купите коротке простирадло. Довгі теж погано виглядають, тому що випадають із боків ліжка.

Щоб ліжко виглядало найкращим чином, важливо купити простирадло, що ідеально підходить за розміром ліжка. Це можна зробити або правильно вимірявши розмір ліжка за допомогою вимірювального інструменту, або передбачивши його.

• Підрахунок кількості ниток

Кількість ниток - це загальна кількість ниток, які вплетені в тканину. Це впливає на м'якість і текстуру простирадла, а також на те, як вона відчуватиметься під час дотику або під час сну.

Білизна з великою кількістю ниток буде м'якшою, ніж з меншою кількістю ниток. Саме це знову стає причиною розчарування.

• Повітропроникність

Це означає, чи білизна оброблена хімічно або натурально. Натуральні краще пропускають повітря, ніж оброблені хімічно.

• Матеріал

Матеріал має велике значення у його якості та текстурі. Це також впливає на бюджет. Більшість людей віддають перевагу льону або фланелі, але є й інші.

• Плетіння

Те, як сплетені листи, багато говорить про них. Це впливає на комфорт, текстуру та довговічність продукту. Люди найбільше віддають перевагу фланелі, оскільки вона зручна, гладка на дотик і довговічна. Хоча вони можуть бути трохи дорогими, вони покращують зовнішній вигляд ліжка.

Після фланелі йде перкаль, трохи хрусткий, і останній – сатин, гладкий з одного боку і дуже зручний. Сатин також віддають перевагу багатьом людям.

• Візерунок та дизайн

Дизайн постільної білизни має значення, оскільки він має поєднуватися з меблями та її чохлами. Люди не можуть просто купити щось для свого будинку. Ліжка всі різні, і покупка дизайну, який доповнюватиме структуру ліжка, також дуже важлива.

• Прання

Прання постільної білизни з різних матеріалів є різноманітним і для деяких складним.

Слід вибирати відповідно до їх комфорту. Якщо у вас є хороші пральні машини та всі види пральних порошків, можна купити будь-яку білизну.