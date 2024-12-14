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ПОЛІТИКА

Виборча колегія обрала новим президентом Грузії

14 грудня 2024, 13:32
Виборча колегія обрала новим президентом Грузії
Фото: з вільного доступу
Голосували цього разу не громадяни Грузії.

Виборча колегія обрала новим президентом Грузії колишнього футболіста без вищої освіти Міхеїла Кавелашвілі.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа" з посиланням на заяву голови Центральної виборчої комісії Георгія Каландарішвілі.

Ні опозиція, ні чинна президентка країни Саломе Зурабішвілі не визнають цих виборів. Це вперше в історії країни президента обирали не громадяни, а виборча колегія.

Кавелашвілі, будучи єдиним кандидатом, отримав 224 голоси. Більшість членів виборчої колегії були з правлячої партії "Грузинська мрія".

Легітимність виборів не визнають і учасники акції, які збираються біля будівлі парламенту з вимогою призначити нові парламентські вибори.

"Грузинська мрія" заявила, що інавгурація нового президента відбудеться 29 грудня поточного року. Саломе Зурабішвілі ж каже, що її мандат триватиме до обрання нового президента новим парламентом.

Кавелашвілі 53 роки. Він ветеран футболу. Свою кар'єру у футболі він почав у тбіліській команді «Локомотив». Пізніше Кавелашвілі був гравцем «Динамо», у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до владикавказького клубу «Спартак-Аланія», а в 1996 - до «Манчестер Сіті».

Він також грав за різні клуби Швейцарії. За збірну Грузії зіграв 46 матчів, забив 9 м'ячів.

Кавелашвілі був одним із лідерів партії «Сила народу», яка формально відкололася від «Грузинської мрії». Також він був членом парламенту IX і X скликань, став депутатом і за підсумками парламентських виборів 26 жовтня (18-й номер партійного списку «Мрії»), потім відмовився від мандата.

Перед парламентом сьогодні зібралися противники «Грузинської мрії». Акція протесту отримала назву «Покажи диплом Кавелашвілі». Щоб зігрітися, мітингувальники грали в м'яч. Учасникам акції роздали повітряні кульки із зображенням тварин. Останні, зі слова противників правлячої партії, це - «парламент Бідзіни Іванішвілі».

вибориГрузія

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