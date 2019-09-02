Вибори-2019: на Київщині зареєстровано 67 порушень законодавства

Повідомлення до поліції надходять від представників громадських організацій та від "небайдужих громадян", працівники поліції також виявляють порушення виборчого права

Станом на 9 лютого на території Київської області зареєстровано 67 правопорушень, що стосуються виборчого законодавства.

За його словами, більшість порушень стосуються передвиборчої агітації, виготовленої з порушенням закону "Про вибори Президента України", повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Київській області Дмитро Ценов.

Як зазначив Ценов, повідомлення до поліції надходять від представників громадських організацій та від "небайдужих громадян", працівники поліції також виявляють порушення виборчого права.

"За добу на трасі Київ-Одеса поліцейські виявили 25 білбордів, що не містять відомостей про установу, що здійснювала друк агітаційної продукції, їх тираж та інформацію про осіб відповідальних за випуск", - зазначив він.

За матеріалами перевірки відносно особи правопорушника складено адмінпротоколи за ч.2 ст. 212-13 КУаАП, які буде скеровано до суду для прийняття законного рішення.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 47 особам.