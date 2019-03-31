Вибори-2019: Національний екзит-пол: Зеленський 30,4%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2%
Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.
Результат Юрія Бойка - 9,8%, Анатолія Гриценка - 7,1%, Ігоря Смешка - 6,4%, Олега Ляшка - 4,8, Олександра Вілкула - 4,0%, Руслана Кошулинського - 1,8%.
Решта кандидатів набирають менше 1%.
За словами голови фонду "Демократичні ініціативи" Ірини Бекешкіної, це попередні результати. Остаточна інформація по екзит-полом буде оприлюднена о 23:00.
Національний екзит-пол проводили спільно фонд "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова.
У 2014 році їх екзит-пол в цілому збігся з підсумками виборів: Порошенко соціологи тоді дали 55,9% при тому, що він набрав 54,7%, Тимошенко - 12,9% проти реальних 12,8%, Ляшко - 8% проти реальних 8,3%.
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