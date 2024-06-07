Вибори до Європарламенту: результати екзит-полів у Нідерландах

Ультраправі отримали значні успіхи.

Партія нідерландського ультраправого політика Герта Вілдерса, схоже, досягла значних успіхів на виборах до Європарламенту й має всі шанси посісти друге місце, згідно з результатами екзит-полів, опублікованими в четвер, 6 червня.

Про це повідомляє Politico.

Ультраправа “Партія свободи” (PVV) Вілдерса не отримала жодного місця в 2019 році, але тепер, за даними соціологічної компанії Ipsos I&O, претендує на сім з 31 місця, виділених Нідерландам у Європарламенті. Загалом Європейський парламент має 720 місць.

Суперники PVV — альянс “Зелених лівих” та “Партії праці”, можуть отримати вісім місць.

"Ми, безумовно, найбільший переможець цього вечора. Це прекрасний результат", - сказав Вілдерс журналістам, висловивши сподівання, що PVV все ще зможе вийти на перше місце після оголошення офіційних результатів 9 червня — після того, як всі 27 країн ЄС проголосують.

Таке ж піднесення панувало і на заході альянсу суперників Вілдерса, де результати екзит-полів викликали бурхливі оплески.

У своїх кампаніях і Вілдерс, і його суперники називали вибори в четвер вирішальними для майбутнього ЄС, надавши терміновості голосуванню, яке багато жителів Нідерландів традиційно ігнорують.

"Підрахувавши всі місця проєвропейських партій, ми кажемо решті Європи: не факт, що праворадикали переможуть на цих виборах", — заявив лідер альянсу "Зелених лівих" та "Партії праці" Франс Тіммерманс.

Але, попри радість лівих після нервового дня, дані екзит-полів є підтвердженням прогнозованого ультраправого сплеску, який може вплинути на такі сфери, як надання притулку та міграція, а також кліматична політика.

Екзит-поли вказують на висхідну тенденцію для Вілдерса, який сколихнув політичний ландшафт Нідерландів, посівши перше місце на національних виборах у листопаді минулого року, що є різким контрастом з останніми європейськими виборами в 2019 році, коли його партія не змогла отримати жодного місця.

За даними Ipsos I&O, явка виборців у Нідерландах склала 47%, що на п'ять відсоткових пунктів більше, ніж на минулих виборах.

Очікується, що правоцентристська партія прем'єр-міністра Марка Рютте (VVD) отримає чотири місця, втративши одне.

Менші союзники Вілдерса по коаліції, правопопулістський “Фермерсько-Громадянський Рух” (BBB) та центристський “Новий суспільний договір” (NSC), які є новачками на європейській арені, також, схоже, зуміли здобути два та одне місце відповідно.

Хоча результати голосування в Нідерландах не є остаточними, вони розглядаються як індикатор того, що може чекати на ЄС далі. Очікується, що ультраправі отримають значні успіхи у Франції й Італії, а також цілком можуть дістатися до другого місця в Німеччині.