Вибори Генсека НАТО можуть поєднати з обранням найвищих посад ЄС – Politico
Допоки країни не досягнуть консенсусу щодо його наступника.
Про це повідомляє Politico.
Союзники НАТО обговорюють можливість продовження повноважень до саміту альянсу в Вашингтоні наступного року.
Пост Генсека може бути використаний для політичної боротьби довкола виборів на керівні посади в ЄС, які відбудуться в наступному році.
Країни Євросоюзу зможуть підтримати ту чи іншу кандидатуру на посаду Генсека НАТО, наприклад, в обмін на призначення бажаної особи головою Європейської комісії.
Якщо НАТО не зможе знайти заміну Столтенбергу упродовж наступних кількох тижнів, він, очевидно, залишиться на цій посаді, йдеться в матеріалі.
В червні наступного року відбудуться вибори в Європарламент. Їхні результати вплинуть на те, хто очолить виконавчу владу ЄС, Європейську комісію та Європейську раду, а також парламент. Результати можуть вплинути й на вибір керівника НАТО.
Перебування Столтенберга на посаді Генерального секретаря з 2014 року продовжувалося вже кілька разів.
В останні тижні члени Альянсу намагалися досягти консенсусу щодо будь-якого з головних кандидатів, серед яких прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Багато країн хочуть бачити на посаді колишнього главу уряду, аби той мав достатній авторитет і досвід, щоб орієнтуватися в складній трансатлантичній політиці.
Одні члени НАТО хочуть б бачити на цій посаді жінку, інші – особу, яка серйозно ставиться до витрат на оборону тощо."Якщо ми не домовимося про кандидатуру, НАТО, звичайно, не залишиться без генерального секретаря", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус журналістам у четвер під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі. – "І тому я, звичайно, виступаю за продовження".