Вибори Генсека НАТО можуть поєднати з обранням найвищих посад ЄС – Politico

Повноваження Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга можуть бути продовжені після закінчення їхнього терміну восени цього року.

Допоки країни не досягнуть консенсусу щодо його наступника.

Про це повідомляє Politico.

Союзники НАТО обговорюють можливість продовження повноважень до саміту альянсу в Вашингтоні наступного року.

Пост Генсека може бути використаний для політичної боротьби довкола виборів на керівні посади в ЄС, які відбудуться в наступному році.

Країни Євросоюзу зможуть підтримати ту чи іншу кандидатуру на посаду Генсека НАТО, наприклад, в обмін на призначення бажаної особи головою Європейської комісії.

Якщо НАТО не зможе знайти заміну Столтенбергу упродовж наступних кількох тижнів, він, очевидно, залишиться на цій посаді, йдеться в матеріалі.

В червні наступного року відбудуться вибори в Європарламент. Їхні результати вплинуть на те, хто очолить виконавчу владу ЄС, Європейську комісію та Європейську раду, а також парламент. Результати можуть вплинути й на вибір керівника НАТО.

Перебування Столтенберга на посаді Генерального секретаря з 2014 року продовжувалося вже кілька разів.

В останні тижні члени Альянсу намагалися досягти консенсусу щодо будь-якого з головних кандидатів, серед яких прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Багато країн хочуть бачити на посаді колишнього главу уряду, аби той мав достатній авторитет і досвід, щоб орієнтуватися в складній трансатлантичній політиці.

Одні члени НАТО хочуть б бачити на цій посаді жінку, інші – особу, яка серйозно ставиться до витрат на оборону тощо.

"Якщо ми не домовимося про кандидатуру, НАТО, звичайно, не залишиться без генерального секретаря", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус журналістам у четвер під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі. – "І тому я, звичайно, виступаю за продовження".