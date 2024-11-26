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У Грузії вибори президента відбудуться вже цього року

26 листопада 2024, 14:34
У Грузії вибори президента відбудуться вже цього року
Фото: з вільного доступу
Також відомо, що партія "Грузинська мрія" обрала свого кандидата.

Депутати партії "Грузинська мрія" підтримали проєкт ухвали про призначення виборів президента на 14 грудня. 

Про це повідомляє портал newsgeorgia.

Також, згідно з рішенням, інавгурація глави уряду відбудеться 29 грудня.

Зазначається, що партія обрала кандидатів - це голова партії, експрем'єр Іраклій Гарібашвілі і син першого президента Грузії Костянтин Гамсахурдія. 

Відповідно до законодавства, президентські вибори мають відбутися протягом 45 днів після першого засідання парламенту, пояснив депутат Шалва Папуашвілі. 

Він додав, щоб президента було обрано терміном на 5 років, важливо, щоб і вибори, і інавгурація відбулися вже цьогоріч, тому що в іншому разі термін фактично становитиме 6 років. 

Раніше депутат Мамука Мдинарадзе заявив, що партія влади "на 99%" визначилася з кандидатом. За його словами, у команді вирішили, що це має бути людина - "грузин душею та серцем". 

Наразі імені не називають, однак Мдинарадзе виключив, що на президентське крісло претендуватиме мільярдер-засновник та почесний голова ГМ Бідзіна Іванішвілі. 

У 2018 році Саломе Зурабішвілі стала п'ятим і останнім президентом Грузії, обраним прямим голосуванням, її повноваження закінчуються 16 грудня. 

Нового президента Грузії вперше обиратиме колегія з 300 осіб - 150 депутатів парламенту нового скликання та 150 делегатів регіонів.

 
вибориГрузіяпрезидент

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