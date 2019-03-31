ПОЛІТИКА НОВИНИКонсорціум соціологів оприлюднив дані національного екзит-полу станом на 20:00.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибори-2019: Національний екзит-пол: Зеленський - 30,6%, Порошенко – 17,8%, Тимошенко – 14,2%
Ці дані не суттєво відрізняються від екзит-полів станом на 18:00
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Згідно з опитуванням, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%. Ці дані не суттєво відрізняються від екзит-полів станом на 18:00.
Опитування проводив консорціум, до входять Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
В опитуванні взяли участь 19 431 респондентів на 400 виборчих дільницях.
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