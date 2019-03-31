Вибори-2019: Національний екзит-пол: Зеленський - 30,6%, Порошенко – 17,8%, Тимошенко – 14,2% Ці дані не суттєво відрізняються від екзит-полів станом на 18:00

Консорціум соціологів оприлюднив дані національного екзит-полу станом на 20:00.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Згідно з опитуванням, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%. Ці дані не суттєво відрізняються від екзит-полів станом на 18:00. Опитування проводив консорціум, до входять Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. В опитуванні взяли участь 19 431 респондентів на 400 виборчих дільницях.

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