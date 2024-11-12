Вибори у США виявили вразливість демократії – президент Чехії

За словами Павела, це пов'язано з меншою зацікавленістю і меншою поінформованістю людей, а отже, більшою схильністю до маніпуляцій або залякування.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що вибори у США, на яких переміг республіканець Дональд Трамп, показали, наскільки вразливою може бути демократія навіть у країнах, де вона вже давно усталена.

Про це він заявив під час зустрічі із студентами у місті Зноймо, повідомляє Radio Prague International.

За словами Павела, це пов'язано з меншою зацікавленістю і меншою поінформованістю людей, а отже, більшою схильністю до маніпуляцій або залякування.

Чеський президент сказав, що його особиста думка про Трампа не відіграє ролі, важливим є інтерес країни, який полягає у співпраці з США.

"Вибори були демократичними, громадяни зробили вибір, і для нас це не означає послаблення відносин з США", – зазначив Павел.

Він додав, що має особисту думку щодо Трампа, але не став її коментувати.

"Я зустрічався з ним особисто кілька разів, бачив, як він поводився, що говорив, дивився, як він агітував, як висловлювався з різних питань. У мене склалася думка про нього, але вона не має відношення до справи. Він – президент, я – президент, і кожен з нас представляє свою країну", – розповів президент Чехії.

Він переконаний, що в інтересах Чехії не загострювати відносини зі США, а навпаки, шукати співпраці.

Питання, на думку Павела, полягатиме в тому, як Трамп зможе виконати свої передвиборчі обіцянки, зокрем, чи зможе він закінчити війну в Україні і за яких умов.

"Якщо у когось і є ключ до швидкого завершення війни, то це у президента путіна. Але він цього не зробить, у нього є свій інтерес, який полягає в тому, щоб контролювати хоча б частину України", – додав він.