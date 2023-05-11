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Вибори у Туреччині: Ердоган відстає від лідера перегонів – опитування

11 травня 2023, 15:58
Вибори у Туреччині: Ердоган відстає від лідера перегонів – опитування
Фото: Прямий
Опитування показало, що Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п’ять процентних пунктів напередодні президентських виборів 14 травня.

Про це свідчать дані опитування Konda, повідомляє Reuters..

Опитування показало, що Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%, внаслідок чого йому лише трохи не вистачає для перемоги у першому турі. Другий тур заплановано на 28 травня.

Результати опитування зміцнили враження, що Ердоган стикається із найбільшою проблемою свого двадцятирічного правління. Вони здебільшого збіглися з даними інших опитувань, в яких Киличдароглу, кандидат від основного опозиційного альянсу, також лідирує.

Завдання Ердогана ускладнилося кризою вартості життя, викликаним різким падінням ліри та стрімкою інфляцією, а також руйнівним землетрусом у лютому, внаслідок якого в Туреччині загинуло понад 50 тисяч людей, а мільйони залишилися без даху над головою.

Опитування Konda, проведене 6-7 травня, показало підтримку двох інших кандидатів на рівні 4,8% для Сінана Огана та 2,2% для Мухаррема Індже. Компанія Konda повідомила, що більшість їхніх виборців схиляються до того, щоб проголосувати за Киличдароглу, лідера основної опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) у другому турі.

Опитування Metropoll також показало, що можливий другий тур: Киличдароглу отримав 49,1%, а Ердоган - 46,9%. У другому турі Киличдароглу перемагає з результатом 51,3%.

Опитування Konda показало, що підтримка правлячого альянсу Ердогана на парламентських виборах склала 44,0%, випереджаючи основний опозиційний альянс із 39,9%. Очікується, що прокурдська партія ДПН, яка підтримує Киличдароглу, відіграє основну роль.
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