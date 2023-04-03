В парламенті Фінляндії буде лише 1 російськомовний депутат, половина кандидатів не набрали і 100 голосів.

За підсумками виборів у Фінляндії до парламенту з російськомовних кандидатів пройшла лише Марія Гузеніна від Соціал-демократичної партії.

Повідомляє Yle.

Гузеніну, яка представляє партію чинної прем'єрки Санни Марін, обрали до фінського парламенту вже 5 раз. Вчора на виборах вона отримала 12 077 голосів у своєму окрузі.

Мати Гузеніної - росіянка, і вона розмовляє російською мовою, але народилася і виросла в Гельсінкі.

З решти російськомовних кандидатів до мандата підійшов заступник мера Гельсінкі Даніель Сазонов з Національної коаліційної партії, що перемогла на виборах. У фінській столиці він набрав 2618 голосів.

Загалом на виборах балотувалися 14 російськомовних кандидатів, половина з них не змогли набрати навіть 100 голосів.

Парламентські вибори у Фінляндії відбулися вчора, перемогли партії, які останні 4 роки були в опозиції. Соціал-демократична партія чинної прем'єрки Санни Марін стала лише третьою.