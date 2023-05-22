Вибори в Греції виграла партія прем'єра з рекордним відривом

Партія прем'єра Греції виграла вибори Консервативна партія "Нова демократія" прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса вигралапарламентські вибори з рекордним результатом за останні 49 років.

Про це повідомляє пише Prothotema.

"Нова демократія" за результатами виборів набрала 40,79% голосів виборців. Другою стала головна опозиційна партія СІРІЗА – 20,07%. Різниця у 20 пунктів – другий за величиною показник за майже 50 років. Лише на виборах в 1974 році різниця між переможцем і другим місцем була такою ж великою.

Третє місце на виборах посіла соціалістична партія ПАСОК – 11,46%, 4-та Комуністична партія Греції – 7,22% та 5-та ультраправа "Грецьке рішення" – 4,45%. Інші чотири партії набрала менше 3% і теж пройшли до парламенту.

Хоча "Нова демократія" і набрала найбільшу кількість голосів - вона не отримає абсолютної більшості голосів через зміну виборчої системи в Греції.

У трьох партій буде 3 дні аби сформувати коаліційний уряді якщо їм це не вдасться, президент Греції призначить тимчасовий уряд для підготовки нових виборів приблизно через місяць.