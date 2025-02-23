Вибори в Німеччині: ХДС/ХСС перемагає, Мерц наближається до посади канцлера

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") посіла друге місце, отримавши 19,5%.

Вибори в Німеччині, які ведуть до зміни влади в країні, завершилися. Згідно з даними прогнозів та екзит-полів, перемагає консервативний союз ХДС/ХСС, а його лідер Фрідріх Мерц закріпив шанси на місце канцлера.

Про це повідомляє Tagesschau.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") посіла друге місце, отримавши 19,5%.

На третьому місці опинилась Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца з результатом 16%.

Партнери Шольца по коаліції "Зелені" набирають 13,5%.

Ліва партія, якій не давали шансів на прохід у Бундестаг, набирає 8,5%.

Вільна демократична партія набирає 4,9% і може не потрапити у Бундестаг, як і "Альянс Сари Вагенкнехт", якому віддають 4,7%.

Повідомляється, що явка виборців склала 84% – найвищий показник з 1990 року.

Вибори нового канцлера Німеччини в Бундестазі не відбудуться, поки не буде сформована керівна коаліція. Цей процес може зайняти місяці.

Якщо ці початкові прогнози справдяться, кандидат від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц може стати головним претендентом на посаду канцлера.

Уряд Шольца, що йде у відставку, залишатиметься на посадах, поки Бундестаг не обере нового канцлера.

Перемога християнських демократів фактично гарантує посаду канцлера Фрідріху Мерцу. Але для цього ще належить сформувати коаліцію і поки неясно, хто стане партнерами ХДС/ХСС.