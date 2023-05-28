Вибори в Туреччині: Попередньо підраховано понад 60% голосів

У суперника, Кілічдароглу, 44,74%.

У Туреччині продовжується підрахунок голосів виборців у другому турі президентських виборів, який почався о 17:00. Станом на 18:30 вже було оброблено 61,38% виборчих скриньок.

Про це передає CNN Turk із посиланням на агенцію Anadolu.

Лідерство за діючим президентом Реджепом Таїпом Ердоганом – у нього 55,26% (або 16 млн 846 тис. голосів.

У представника опозиції Кемаля Кілічдароглу 44,74% (або 13 млн 641 тис. голосів).

Нагадаємо, що Ердоган знаходиться при владі у Туреччині майже 20 років. 12 травня президент Ердоган заявив, що погодиться з результатами недільних виборів і, в разі програшу, передасть владу переможцеві. «Ми вважатимемо будь-який результат голосування легітимним і зробимо все, що вимагає демократія», сказав Ердоган.