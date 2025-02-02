Вибори в Україні можуть стати частиною плану Трампа по війні – Reuters

Адміністрація Трампа ще не зверталася до України з офіційним проханням провести президентські вибори до кінця року.

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з росією в найближчі місяці.

Про це заявив агентству Reuters високопоставлений представник президента Дональда Трампа в Україні. Кіт Келлог заявив в інтерв'ю, що президентські й парламентські вибори в Україні, призупинені під час війни з росією, "повинні відбутися".

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому полягає привабливість міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", — зазначив Келлог.

Крім того, Трамп і Келлог заявили, що працюють над планом укладення угоди протягом перших кількох місяців роботи нової адміністрації, щоб покласти край війні в Україні. Чиновники Трампа також обговорюють, чи варто домагатися початкового припинення вогню, перш ніж намагатися укласти більш довгострокову угоду, повідомили двоє людей, знайомих з дискусіями в адміністрації Трампа.

"За словами співрозмовників, якщо в Україні відбудуться президентські вибори, переможець може бути відповідальним за переговори з москвою щодо укладення довгострокового пакту", — йдеться в агентстві.

Невідомо, як на таку пропозицію Трампа відреагують у Києві. Двоє колишніх американських чиновників також додали, що офіційні особи в Києві в розмовах з Вашингтоном в останні місяці відкладали проведення виборів, кажучи чиновникам Байдена, що проведення виборів у такий нестабільний момент в історії України розділить українських лідерів і потенційно сприятиме російським кампаніям з впливу на них.

Якщо Трамп буде тиснути на Зеленського, щоб той погодився на вибори, Вашингтон підіграє нещодавнім заявам путіна, який ставить під сумнів легітимність українського лідера, вважає колишній західний чиновник.