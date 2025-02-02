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ПОЛІТИКА

Вибори в Україні можуть стати частиною плану Трампа по війні – Reuters

02 лютого 2025, 10:57
Вибори в Україні можуть стати частиною плану Трампа по війні – Reuters
Фото: з вільних джерел
Адміністрація Трампа ще не зверталася до України з офіційним проханням провести президентські вибори до кінця року.

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з росією в найближчі місяці.  

Про це заявив агентству Reuters високопоставлений представник президента Дональда Трампа в Україні. Кіт Келлог заявив в інтерв'ю, що президентські й парламентські вибори в Україні, призупинені під час війни з росією, "повинні відбутися".

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому полягає привабливість міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", — зазначив Келлог.

Крім того, Трамп і Келлог заявили, що працюють над планом укладення угоди протягом перших кількох місяців роботи нової адміністрації, щоб покласти край війні в Україні. Чиновники Трампа також обговорюють, чи варто домагатися початкового припинення вогню, перш ніж намагатися укласти більш довгострокову угоду, повідомили двоє людей, знайомих з дискусіями в адміністрації Трампа.

"За словами співрозмовників, якщо в Україні відбудуться президентські вибори, переможець може бути відповідальним за переговори з москвою щодо укладення довгострокового пакту", — йдеться в агентстві.

Невідомо, як на таку пропозицію Трампа відреагують у Києві. Двоє колишніх американських чиновників також додали, що офіційні особи в Києві в розмовах з Вашингтоном в останні місяці відкладали проведення виборів, кажучи чиновникам Байдена, що проведення виборів у такий нестабільний момент в історії України розділить українських лідерів і потенційно сприятиме російським кампаніям з впливу на них.

Якщо Трамп буде тиснути на Зеленського, щоб той погодився на вибори, Вашингтон підіграє нещодавнім заявам путіна, який ставить під сумнів легітимність українського лідера, вважає колишній західний чиновник.

війнаДональд ТрампВибори в Україні

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