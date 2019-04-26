Вибух на шахті окупованої Луганщини: доля близько 15 шахтарів невідома

Доля деяких працівників шахти "Східкарбон" на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою. Орієнтовно йдеться про 15 шахтарів.

Вночі гірничорятувальні роботи припинялися.

"На таку аварію має виїхати ціла колона техніки, автобуси з рятувальниками гірничорятувальної служби", - повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, який отримує інформацію зі своїх джерел на непідконтрольній уряду території, інформує "Громадське".

На "Східкарбоні", яка є маленькою шахтою, "копанкою", видобувають вугілля марки ДГ (газове вугілля).

"Коли стається вибух, відбувається порушення вугільного масиву, з порід виділяється газ і внаслідок теплової депресії можуть відновлюватися вибух", - розповів голова спілки.

Волинець також вказав, що на окупованій території лишилося унікальне гірничорятувальне обладнання, утім його розграбували. Загалом на непідконтрольній уряду території Луганщини та Донеччини мало лишитися близько 3 тисяч працівників гірничорятувальної служби.

Вибух метану на шахті "Східкарбону" Волинець назвав застереженням для України - "у нас дуже тяжкі шахти, гірнича служба нефінансована".

Телеграм-канали бойовиків повідомляють, що зранку до шахти прибули рідні гірників, які знаходяться під завалами. Заступник воєнізованого гірчничорятувального загону Ростовської області Павло Бек заявив, що вибух був "великої потужності".

Відомо, що на шахті "Східкарбон" у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, вранці 25 квітня стався вибух.

За даними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, вибухнув метан, унаслідок чого загинули щонайменше чотири людини.

За даними російського агентства ТАСС, на шахту відправили працівників МНС Росії.

Волинець розповів Громадському, що найближчий загін гірничорятувальної служби знаходиться на території, підконтрольній уряду України, у Лисичанську. Утім "влада" "ЛНР" вирішила звернутися до рятувальників у Росії - з Ростовської області, що за понад 200 кілометрів.

Раніше, в Донецькій області на території шахти "Покровська" (ЗАТ Шахтоуправління "Покровське") у вентиляційному штреку виникла пожежа.