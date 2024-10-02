Вибухи біля посольства Ізраїлю в Копенгагені. Затримано трьох підозрюваних

Поблизу посольства Ізраїлю в Копенгагені зранку пролунали вибухи.

У Копенгагені правоохоронці затримали трьох підозрюваних у ранкових вибухах поблизу посольства Ізраїлю.

Про це повідомляє TV2.

Поліція Копенгагена близько 13:00 оголосила про затримання трьох підозрюваних у ранкових вибухах біля будівлі посольства Ізраїлю у данській столиці.

Двох осіб було затримано у потязі на центральному залізничному вокзалі, ще одного підозрюваного – в іншому місці у Копенгагені.