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Вибухи біля посольства Ізраїлю в Копенгагені. Затримано трьох підозрюваних

02 жовтня 2024, 16:53
Вибухи біля посольства Ізраїлю в Копенгагені. Затримано трьох підозрюваних
скриншот з відео
Поблизу посольства Ізраїлю в Копенгагені зранку пролунали вибухи.

У Копенгагені правоохоронці затримали трьох підозрюваних у ранкових вибухах поблизу посольства Ізраїлю.

Про це повідомляє TV2.

Поліція Копенгагена близько 13:00 оголосила про затримання трьох підозрюваних у ранкових вибухах біля будівлі посольства Ізраїлю у данській столиці.
 
Двох осіб було затримано у потязі на центральному залізничному вокзалі, ще одного підозрюваного – в іншому місці у Копенгагені.
 
Нагадаємо, поліція Копенгагена розслідує два вибухи поблизу посольства Ізраїлю. Про постраждалих не повідомлялося.
 
Посольство Ізраїлю в Копенгагені розташоване в тому ж кварталі, що й посольства та консульства Румунії, Таїланду, Ірану і Туреччини. Вибухи біля установи пролунали, коли Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військові стверджують, що тоді було випущено близько 180 ракет, більшість із яких були перехоплені.

 

Копенгагенвибухвійна в Україніросія окупанти

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