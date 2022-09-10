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Вибухи на Керченському мосту відмовилися коментувати в Білому домі

Речник Білого дому з національної безпеки відмовився від коментарів щодо вибуху, який пошкодив міст між росією та тимчасово окупованим Кримом.
Вибухи на Керченському мосту відмовилися коментувати в Білому домі Фото: з вільного доступу
Про це пише Reuters.
 
"У нас насправді більше немає чого додати до повідомлень про вибух на мосту", — сказав речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі в програмі ABC This Week.
 
"Що я можу вам сказати, це те, що пан путін почав цю війну, і пан путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни", — додав він.
 
Кірбі також сказав, що обидві сторони повинні знайти спосіб домовитися про припинення війни, але президент росії путін не виявив до цього жодного інтересу.
 
"Швидше навпаки. Призвавши сотні тисяч резервістів, політично анексувавши або принаймні намагаючись анексувати чотири регіони України, він продемонстрував усі ознаки того, що він подвоює свої зусилля", — зазначив речник Білого дому з національної безпеки.
 
За словами Кірбі, саме тому влада Сполучених Штатів майже щодня спілкується з українцями і продовжить надавати Україні безпекову допомогу.
 
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09 10 2022 20:13
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