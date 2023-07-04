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Вибухи у москві: у мережі повідомили про роботу ППО і збиті дрони

04 липня 2023, 08:29
Вибухи у москві: у мережі повідомили про роботу ППО і збиті дрони
Вибух
Місцеві мешканці чули кілька вибухів із інтервалом у 5 хвилин.

У Новомосковському адміністративному окрузі російської столиці москви пролунали вибухи.

Про це у вівторок, 4 липня, повідомляє російське медіа Mash із посиланням на очевидців.

Вибухи чули в поселенні Марушкінське. Місцеві жителі припускають, що причина вибухів — робота протиповітряної оборони.

російське медіа SHOT інформує, що в районі села Валуєво в Новій москві сили ППО нібито збили два безпілотники.

"За нашими даними, усе сталося на початку шостої ранку. В оперативні служби надійшло відразу кілька звернень про звуки вибуху, очевидці повідомили, що бачили уламки, які падали. Пожежі не сталося, руйнування на землі уточнюються. На місце виїхали оперативні служби", — ідеться в повідомленні.

Неподалік селища Валуєво, де були збиті дрони, розташований аеропорт Внуково. Близько десятка авіарейсів, які мали сісти там, були перескеровані до інших аеропортів. Аеропорт офіційно повідомив про "обмеження на прийом та випуск літаків з технічних причин".

Керівництво російської столиці та екстрені служби поки не коментували подію.Інформація про руйнування та постраждалих також наразі відсутня. 

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