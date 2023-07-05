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Вибухи у Шевченківському райсуді Києва: підозрюваний загинув, є постраждалі

05 липня 2023, 20:03
Вибухи у Шевченківському райсуді Києва: підозрюваний загинув, є постраждалі
Фото: cripo.com.ua
Серед потерпілих є спецпризначенці.

У середу, 5 липня, підозрюваний, якому обирали запобіжний захід у Шевченківському районному суді Києва, влаштував вибух. Він загинув на місці події, підірвавши себе. 

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", – поінформував Клименко.

Вибух пролунав о 17:20. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби Нацгвардії привезли до приміщення суду столиці підсудного, який за невстановлених обставин підірвав у вбиральні вибуховий пристрій.

За попередніми даними, підривником є Ігор Гуменюк, якого підозрюють у теракті під Верховною Радою 31 серпня 2015 року. Його звинуватили у тому, що він кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням ВРУ. Тоді було відомо про чотирьох загиблих нацгвардійців та багатьох поранених. 

Протест під приміщенням Парламенту спровокувало те, що 31 серпня 2015 року голова Верховної Ради призначив позачергове засідання. На порядку денному було одне питання – ухвалення проєкту змін до Конституції, які передбачали децентралізацію та можливий особливий порядок самоврядування на окремих територіях.

Гуменюка судили уже майже 8 років і сьогодні року вкотре продовжили запобіжний захід – тримання під вартою.

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