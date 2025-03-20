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Вибухи в Енгельсі: під удар міг потрапити аеродром, де базуються бомбардувальники

20 березня 2025, 08:55
Вибухи в Енгельсі: під удар міг потрапити аеродром, де базуються бомбардувальники
Фото: Оперативний ЗСУ
Імовірно, на складі детонують боєприпаси.
У росії повідомили про імовірну атаку дронів у Саратовській області, зокрема, вибухи лунали поблизу військового аеродрому "Енгельс-2". На цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники, які атакують Україну.
 
Про це пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.
 
Як кажуть місцеві, уранці було видно дим у мікрорайоні "3-е льотне містечко" в Енгельсі після атаки БПЛА. Цей мікрорайон знаходиться приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому "Енгельс-2". Повідомляють, що там нібито евакуювали жителів прилеглих будинків біля аеродрому, а навчання у школах сьогодні буде дистанційним.
 
Імовірно, триває пожежа на складі боєприпасів військового аеродрому, і вони детонують. 
 
У російському міністерстві оборони заявляють, що над Саратовською областю нібито було збито 54 українські безпілотники, а всього рф і окупований Крим атакували 132 БПЛА.
 
ЗСУросія окупантивійна в Україні

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