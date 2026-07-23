Вибухи й пожежа: дрони уразили нафтоперекачувальну станцію на Уралі

Атака сталася на тлі серії ударів по енергетичній інфраструктурі рф.

Безпілотники вранці 23 липня уразили нафтотранспортний об’єкт "Субханкулово" у Республіці Башкортостан, який входить до системи магістральних нафтопроводів російської компанії "Транснєфть".

Про це повідомляють російські медіа.

Жителі Башкортостану вранці повідомляли про вибухи та пожежу. Після аналізу відео з місця події журналісти ASTRA встановили, що йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Субханкулово".

Об’єкт розташований у Туймазинському районі Башкортостану поблизу однойменного села та є частиною системи магістральних нафтопроводів АТ "Транснєфть – Урал".

Станція забезпечує прийом, перекачування та зберігання нафти, а також диспетчерське управління її транспортуванням. За даними EnergyBase, ЛВДС "Субханкулово" входить до мережі ключових нафтопроводів регіону.

Наразі російська сторона не повідомляла офіційних деталей щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень об’єкта.