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Вибухи й пожежа: дрони уразили нафтоперекачувальну станцію на Уралі

23 липня 2026, 12:46
Вибухи й пожежа: дрони уразили нафтоперекачувальну станцію на Уралі
Фото: dumskaya.net
Атака сталася на тлі серії ударів по енергетичній інфраструктурі рф.

Безпілотники вранці 23 липня уразили нафтотранспортний об’єкт "Субханкулово" у Республіці Башкортостан, який входить до системи магістральних нафтопроводів російської компанії "Транснєфть".

Про це повідомляють російські медіа. 

Жителі Башкортостану вранці повідомляли про вибухи та пожежу. Після аналізу відео з місця події журналісти ASTRA встановили, що йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Субханкулово".

Об’єкт розташований у Туймазинському районі Башкортостану поблизу однойменного села та є частиною системи магістральних нафтопроводів АТ "Транснєфть – Урал".

Станція забезпечує прийом, перекачування та зберігання нафти, а також диспетчерське управління її транспортуванням. За даними EnergyBase, ЛВДС "Субханкулово" входить до мережі ключових нафтопроводів регіону.

Наразі російська сторона не повідомляла офіційних деталей щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень об’єкта.

 
Росіявійнавтрати рф

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