Вибухи й пожежа: дрони уразили нафтоперекачувальну станцію на Уралі
Безпілотники вранці 23 липня уразили нафтотранспортний об’єкт "Субханкулово" у Республіці Башкортостан, який входить до системи магістральних нафтопроводів російської компанії "Транснєфть".
Про це повідомляють російські медіа.
Жителі Башкортостану вранці повідомляли про вибухи та пожежу. Після аналізу відео з місця події журналісти ASTRA встановили, що йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Субханкулово".
Об’єкт розташований у Туймазинському районі Башкортостану поблизу однойменного села та є частиною системи магістральних нафтопроводів АТ "Транснєфть – Урал".
Станція забезпечує прийом, перекачування та зберігання нафти, а також диспетчерське управління її транспортуванням. За даними EnergyBase, ЛВДС "Субханкулово" входить до мережі ключових нафтопроводів регіону.
Наразі російська сторона не повідомляла офіційних деталей щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень об’єкта.