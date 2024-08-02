Видання Bild пояснило, чому путін прагнув обміняти кілера Красікова

путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці.

Західні розвідки припускають, що президент рф путін і російський кілер Вадим Красіков були тісно пов'язані в минулому. Припускається, що кілер володіє небезпечною для кремля інформацією.

Про це пише видання Bild.

"путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці – з помсти російському режиму, який не робить усе для його звільнення, або щоб укласти угоду з владою Німеччини", – йдеться в матеріалі.

Видання також припускає, що Красіков міг зіграти роль у приході путіна до влади. Вважається, що в 1990-ті роки він працював на Анатолія Собчака та його заступника і вживав заходів проти їхніх політичних опонентів.