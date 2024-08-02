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Видання Bild пояснило, чому путін прагнув обміняти кілера Красікова

02 серпня 2024, 09:35
Видання Bild пояснило, чому путін прагнув обміняти кілера Красікова
фото: Тасс
путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці.

Західні розвідки припускають, що президент рф путін і російський кілер Вадим Красіков були тісно пов'язані в минулому. Припускається, що кілер володіє небезпечною для кремля інформацією.

Про це пише видання Bild.

"путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці – з помсти російському режиму, який не робить усе для його звільнення, або щоб укласти угоду з владою Німеччини", – йдеться в матеріалі.
 
Видання також припускає, що Красіков міг зіграти роль у приході путіна до влади. Вважається, що в 1990-ті роки він працював на Анатолія Собчака та його заступника і вживав заходів проти їхніх політичних опонентів.
 
Однак у лютому 2000 року, через кілька тижнів після вступу путіна на посаду президента, Собчак раптово помер. Офіційна причина смерті – серцевий напад – залишилася лише однією з версій. Родичі припускали, що Собчака було вбито.
 
Відтак представники західних розвідок підозрюють, що Красіков міг мати стосунок до ймовірного вбивства Собчака і що слід може привести до самого путіна. Це пояснює наполегливість, з якою російський диктатор боровся за звільнення кілера.

 

Владімір Путінвійна в Українікілерросія окупанти

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