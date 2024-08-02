Видання Bild пояснило, чому путін прагнув обміняти кілера Красікова
02 серпня 2024, 09:35
фото: Тасс
путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці.
Західні розвідки припускають, що президент рф путін і російський кілер Вадим Красіков були тісно пов'язані в минулому. Припускається, що кілер володіє небезпечною для кремля інформацією.
Про це пише видання Bild.
"путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться в німецькій в'язниці – з помсти російському режиму, який не робить усе для його звільнення, або щоб укласти угоду з владою Німеччини", – йдеться в матеріалі.
Видання також припускає, що Красіков міг зіграти роль у приході путіна до влади. Вважається, що в 1990-ті роки він працював на Анатолія Собчака та його заступника і вживав заходів проти їхніх політичних опонентів.
Однак у лютому 2000 року, через кілька тижнів після вступу путіна на посаду президента, Собчак раптово помер. Офіційна причина смерті – серцевий напад – залишилася лише однією з версій. Родичі припускали, що Собчака було вбито.
Відтак представники західних розвідок підозрюють, що Красіков міг мати стосунок до ймовірного вбивства Собчака і що слід може привести до самого путіна. Це пояснює наполегливість, з якою російський диктатор боровся за звільнення кілера.