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Вихід росії із "зернової угоди": у МВФ зробили невтішний прогноз

26 липня 2023, 15:41
Вихід росії із
Фото з вільного доступу
Припинення угоди матиме низку наслідків.

Через те, що росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

Про це заявив головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гуріншас, пише Sky News.

У МВФ підрахували, що вартість зерна у світі зросте від 10 до 15%.

Гуріншас зазначив, що "зернова угода могла зіграти дуже важливу роль у забезпеченні достатніх постачань зерна з України, послабивши ціновий тиск на продукти харчування".

"Ми все ще оцінюємо, де збираємося приземлитися, але можна припустити, що підвищення цін на зерно десь у діапазоні від 10 до 15% є розумною оцінкою. Ті самі механізми працюють у зворотному напрямку, і це, ймовірно, спричинить тиск на підвищення цін на продукти харчування", — сказав він.

Як пише видання, угода дозволила Україні експортувати близько 33 тонн зерна морем і стала важливим фактором глобальної продовольчої безпеки. Припинення дії угоди може чинити особливий тиск на Північну Африку, Близький Схід і Південну Азію — регіони, які найбільше залежать від українського зерна.

Нагадаємо, що в російській федерації у день вибуху на Кримському мосту, 17 липня, заявили про припинення дії "зернової угоди". За словами прессекретаря кремля Дмитра Пєскова, частина угод, що стосується рф, не була виконана.

МВФпрогноззернова угодавійна в Україніросія окупанти

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