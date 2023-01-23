Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Іран пригрозив виходом з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ЗМІ

23 січня 2023, 10:01
Іран пригрозив виходом з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ЗМІ
Фото: reuters.com
Тегеран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь на плани Європарламенту включити Іран до переліку терористичних організацій
 
Міністр зробив заяву, реагуючи на заклик Європарламенту внести Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій.
 
"Деякі європейські дипломати, такі як міністр закордонних справ Німеччини, працюють, хоч і не мають достатнього досвіду. Якщо вони не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти", - сказав міністр.
 
Так, 18 січня Європейський парламент закликав ЄС включити Революційну гвардію Ірану до списку терористичних організацій і запровадити проти неї санкції, а панамський реєстр суден, найбільший у світі, за останні чотири роки зняв свій прапор зі 136 суден, пов’язаних із державною нафтовою компанією Ірану. 
 
Влада Ірану, натомість, традиційно звинувачує в падінні ріала "ворогів Ісламської Республіки", які намагаються дестабілізувати країну. Так, за словами голови центрального банку Ірану Мохаммада Рези Фарзіна, сьогодні центробанк не стикається з обмеженнями щодо іноземної валюти та золотих резервів, а "коливання обмінного курсу" є наслідком "обману ЗМІ та психологічних операцій".
 
СШАядерна зброяІрансанкції

Останні матеріали

путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Політика
путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 23 січня 2023, 12:38
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Політика
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Переклад iPress – 23 січня 2023, 09:44
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється