Іран пригрозив виходом з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ЗМІ

Тегеран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь на плани Європарламенту включити Іран до переліку терористичних організацій

Міністр зробив заяву, реагуючи на заклик Європарламенту внести Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій.

"Деякі європейські дипломати, такі як міністр закордонних справ Німеччини, працюють, хоч і не мають достатнього досвіду. Якщо вони не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти", - сказав міністр.

Так, 18 січня Європейський парламент закликав ЄС включити Революційну гвардію Ірану до списку терористичних організацій і запровадити проти неї санкції, а панамський реєстр суден, найбільший у світі, за останні чотири роки зняв свій прапор зі 136 суден, пов’язаних із державною нафтовою компанією Ірану.

Влада Ірану, натомість, традиційно звинувачує в падінні ріала "ворогів Ісламської Республіки", які намагаються дестабілізувати країну. Так, за словами голови центрального банку Ірану Мохаммада Рези Фарзіна, сьогодні центробанк не стикається з обмеженнями щодо іноземної валюти та золотих резервів, а "коливання обмінного курсу" є наслідком "обману ЗМІ та психологічних операцій".