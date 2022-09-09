Виключення Росії може прокласти шлях Індії до глобального індексу облігацій

Найбільші банки планують включити облігації Індії до глобальних індексів, і однією з причин для цього є виключення Росії.

За наявною інформацією, Morgan Stanley планує в середині вересня оголосити про приєднання Індії до індексу облігацій ринків JPMorgan Chase & Co, що розвиваються. Індія має найбільший ринок облігацій серед економік, що розвиваються, який не охоплюється глобальними індексами.

Goldman Sachs Group припускає, що подібна заява буде зроблена у четвертому кварталі цього року, а включення - у другому чи третьому кварталі 2023 року. В обох банках розраховуватимуть на 10% частки Індії. Потік потенційних інвестицій вони оцінюють у $30 млрд.

Індійські суверенні облігації мають високу прибутковість, і включення їх у глобальні індекси зробить інвестиції простішими для закордонних інвесторів. Сприяти прогресу зараз може виключення з цих індексів Росії після початку війни в Україні.

Росія втратила можливість виконувати свої зобов'язання щодо єврооблігацій у валюті, після того, як США не продовжило потрібну ліцензію.