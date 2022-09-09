ПОЛІТИКА НОВИНИНайбільші банки планують включити облігації Індії до глобальних індексів, і однією з причин для цього є виключення Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Виключення Росії може прокласти шлях Індії до глобального індексу облігацій
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Bloomberg.
За наявною інформацією, Morgan Stanley планує в середині вересня оголосити про приєднання Індії до індексу облігацій ринків JPMorgan Chase & Co, що розвиваються. Індія має найбільший ринок облігацій серед економік, що розвиваються, який не охоплюється глобальними індексами.
Goldman Sachs Group припускає, що подібна заява буде зроблена у четвертому кварталі цього року, а включення - у другому чи третьому кварталі 2023 року. В обох банках розраховуватимуть на 10% частки Індії. Потік потенційних інвестицій вони оцінюють у $30 млрд.
Індійські суверенні облігації мають високу прибутковість, і включення їх у глобальні індекси зробить інвестиції простішими для закордонних інвесторів. Сприяти прогресу зараз може виключення з цих індексів Росії після початку війни в Україні.
Росія втратила можливість виконувати свої зобов'язання щодо єврооблігацій у валюті, після того, як США не продовжило потрібну ліцензію.
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09 09 2022 19:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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