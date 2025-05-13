Вимагати нових поступок від України не можна – Мерц
13 травня 2025, 18:33
Wikipedia
Канцлер розповів, які саме нові санкції можуть чекати на росію.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у Берліні переговори з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом щодо європейських та міжнародних справ і під час спільної пресконференції зосередився на темі України.
Про це повідомляє The Guardian.
"Ця війна має бути зупинена. Саме тому ми допомагаємо", — заявив канцлер, підкресливши, що після візиту до Києва в суботу він разом з іншими лідерами консультувався з лідерами держав, зокрема, США, щодо подальших кроків.
Мерц похвалив Володимира Зеленського за готовність особисто взяти участь у переговорах у Туреччині попри складні обставини.
"Це свідчить про серйозність намірів і готовність до компромісу", — сказав німецький канцлер.
При цьому Мерц наголосив, що вимагати нових поступок від України більше неприпустимо.
"Уся ситуація вже перевищує межі того, що здатна витримати країна", — заявив канцлер.
Він додав, що "жоден з нас не готовий погодитися з тим, щоб військова сила змінювала кордони в Європі. Якщо ми дозволимо це зараз — будуть нові акти агресії".
Мерц також наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну військово стільки, скільки буде потрібно, і що на росію чекають нові санкції, зокрема, у сфері енергетики і фінансів.