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Вимагати нових поступок від України не можна – Мерц

13 травня 2025, 18:33
Вимагати нових поступок від України не можна – Мерц
Wikipedia
Канцлер розповів, які саме нові санкції можуть чекати на росію.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у Берліні переговори з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом щодо європейських та міжнародних справ і під час спільної пресконференції зосередився на темі України.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
"Ця війна має бути зупинена. Саме тому ми допомагаємо", — заявив канцлер, підкресливши, що після візиту до Києва в суботу він разом з іншими лідерами консультувався з лідерами держав, зокрема, США, щодо подальших кроків.
 
Мерц похвалив Володимира Зеленського за готовність особисто взяти участь у переговорах у Туреччині попри складні обставини.
 
"Це свідчить про серйозність намірів і готовність до компромісу", — сказав німецький канцлер.
 
При цьому Мерц наголосив, що вимагати нових поступок від України більше неприпустимо.
 
"Уся ситуація вже перевищує межі того, що здатна витримати країна", — заявив канцлер.
 
Він додав, що "жоден з нас не готовий погодитися з тим, щоб військова сила змінювала кордони в Європі. Якщо ми дозволимо це зараз — будуть нові акти агресії".
 
Мерц також наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну військово стільки, скільки буде потрібно, і що на росію чекають нові санкції, зокрема, у сфері енергетики і фінансів.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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