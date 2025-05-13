Вимагати нових поступок від України не можна – Мерц

Канцлер розповів, які саме нові санкції можуть чекати на росію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у Берліні переговори з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом щодо європейських та міжнародних справ і під час спільної пресконференції зосередився на темі України.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ця війна має бути зупинена. Саме тому ми допомагаємо", — заявив канцлер, підкресливши, що після візиту до Києва в суботу він разом з іншими лідерами консультувався з лідерами держав, зокрема, США, щодо подальших кроків.