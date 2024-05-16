"Вина всього світу" – Зеленський про наступ на Харків

За словами Володимира Зеленського, Україна може втратити Харків, якщо не отримає дві ППО Patriot.

Про це український президент сказав в інтерв’ю ABC news.

"Все, що нам потрібно, це дві системи Patriot. росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - заявив президент.

Ситуація в Україні настільки серйозна, що президенту Володимиру Зеленському довелося скасувати заплановану поїздку до Іспанії та приїхати прямо до Харкова: другого за величиною міста країни, якому знову загрожує реальна небезпека через наступ рф.

Журанліст ABC News приєднався до Зеленського під час екскурсії госпіталем у місті разом із Зеленським, де він зустрівся з солдатами, пораненими під час оборони на півночі, та вручив їм медалі за доблесть.

"Для мене дуже важливо бути тут", - сказав Зеленський.

У кожній палаті він зупинявся, коли офіцер зачитував імена кожного пораненого солдата. Він підходив до кожного ліжка і вручав медаль. Але це був дуже поспішний візит. Безпека президента завжди викликає занепокоєння, але ця поїздка до Харкова була ризикованою, і його команда швидко пересувалася будівлею.

"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків", - додав президент.

Коли Зеленський стояв біля поранених солдатів, він чітко розумів, що затримка допомоги США безпосередньо вплинула на війну та ситуацію вздовж північно-східного кордону.

За його словами, за останні кілька днів сотні людей загинули або були поранені. Багато з них були військовими з цього регіону, тому для нього було важливо бути там, підтримувати їх, сказав він.

Чи винна Америка, запитали його, і що зараз відбувається в Харкові?

"У цьому винен весь світ. Він дав можливість путіну окупувати. Але тепер світ може й допомогти", - сказав він.

Президент завжди обережно критикує США, але це був більш відвертий Зеленський, ніж зазвичай.

Щодо візиту держсекретаря США, то Зеленський сказав, що діалог - це добре, але нам зараз потрібна допомога.

Тут, поблизу жорстоких боїв на лінії фронту, виникає відчуття, що цей візит був не чим іншим, як демонстрацією підтримки.

"Все, що нам потрібно, — це дві системи Patriot. росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - резюмував український президент.

Багато американців стурбовані тим, скільки грошей витрачається на Україну. І цього року виборів це буде питання, на яке звернуть увагу американські виборці, пише видання.

"Ці гроші не йдуть в Україну. Це гроші, витрачені на американських заводах, створюючи американські робочі місця… І ми не просто боремося за нашу свободу. Якби не Україна, це була б інша країна", - додав Зеленський.

Коли президент пішов, ми повернулися до деяких солдатів, яких він відвідав.

Максиму, який у середу ледь не загинув у Вовчанську, підняли ногу трьома величезними металевими шпилями, які тримали її прямою. Це люди, які захищають Харків. Здавалося, він не надто турбувався про свою медаль.

"Це велика честь, але я б волів нагородити цією людиною, яка врятувала мені життя", - сказав солдат.