Винні у дестабілізації в Молдові можуть потрапити під санкції ЄС

Європейський Союз затвердив порядок застосування санкцій за дестабілізацію Молдови.

Рада ЄС ухвалила новий правовий порядок для застосування санкцій, це надасть можливість накладати санкції проти осіб, які винні у підтримці чи діях, що підриває або загрожує суверенітету та незалежності Республіки Молдова, а аткож демократії, верховенству права, стабільності та безпеки в цій країні.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

"Ми бачимо триваючі та дедалі зростаючі спроби дестабілізувати Молдову, яка є однією з країн, яка найбільше вражена наслідками російського злочинного вторгнення в Україну. Новий санкційний режим надасть нам можливість надалі зміцнювати стійкість Молдови шляхом застосування заходів проти тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал підтримки Молдови у поточному важкому контексті", написано в заяві.

Нові правові рамки дозволять ЄС накладати санкції на тих, хто підриває демократичний процес, включаючи проведення виборів, або намагається порушити конституційний лад, зокрема, шляхом застосування насильства. Подальші обмежувальні заходи можуть застосовуватися також проти осіб, що причетні до серйозних фінансових зловживань навколо використання державних коштів та до недозволеного експорту капіталів, оскільки такі дії можуть бути спрямовані на контроль або організацію серйозних впливів на державні інституції.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону надавати кошти фізичним і юридичним особам, а також заборону на поїздки до ЄС для відповідних фізичних осіб.

"Як однієї з країн, яка найбільше постраждала від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну, ми є свідками посилення та продовження спроб дестабілізувати Молдову. Новий режим санкцій дасть нам можливість продовжувати зміцнювати стійкість Молдови шляхом націлювання на тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал підтримки ЄС Молдови в нинішньому складному контексті", – заявив голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель.

В заяві Європейської Ради зазначено, що зусилля з дестабілізації Молдови значно зросли з початку російського вторгнення в Україну та безпосередньо загрожують стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.