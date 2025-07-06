Винищувач F-16 перехопив літак біля гольф-клубу Трампа
06 липня 2025, 12:53
Фото: commons.wikimedia.org
Останніми тижнями зафіксовано кілька подібних порушень
У суботу винищувач F-16 ВПС США перехопив легкомоторний літак, який порушив повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
Інцидент стався близько 14:39 за місцевим часом у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Цей випадок став уже п'ятим за день несанкціонованим вторгненням у закритий повітряний простір.
У Північноамериканському командуванні повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердили, що в небо було піднято F-16.
Як повідомляється, літак NORAD виконав так званий маневр "лоб в лоб", щоб привернути увагу пілота цивільного судна, після чого порушника благополучно вивели за межі обмеженої зони.
У Білому домі поки що не прокоментували інцидент. Останніми тижнями NORAD зафіксував кілька подібних порушень і закликає пілотів легкомоторної авіації ретельно перевіряти всі повідомлення перед вильотом у цьому районі.