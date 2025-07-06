Винищувач F-16 перехопив літак біля гольф-клубу Трампа

Останніми тижнями зафіксовано кілька подібних порушень

У суботу винищувач F-16 ВПС США перехопив легкомоторний літак, який порушив повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа.

Інцидент стався близько 14:39 за місцевим часом у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Цей випадок став уже п'ятим за день несанкціонованим вторгненням у закритий повітряний простір.

У Північноамериканському командуванні повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердили, що в небо було піднято F-16.