Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Винищувач F-16 перехопив літак біля гольф-клубу Трампа

06 липня 2025, 12:53
Винищувач F-16 перехопив літак біля гольф-клубу Трампа
Фото: commons.wikimedia.org
Останніми тижнями зафіксовано кілька подібних порушень
У суботу винищувач F-16 ВПС США перехопив легкомоторний літак, який порушив повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Інцидент стався близько 14:39 за місцевим часом у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Цей випадок став уже п'ятим за день несанкціонованим вторгненням у закритий повітряний простір.
 
У Північноамериканському командуванні повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердили, що в небо було піднято F-16.
 
Як повідомляється, літак NORAD виконав так званий маневр "лоб в лоб", щоб привернути увагу пілота цивільного судна, після чого порушника благополучно вивели за межі обмеженої зони.
 
У Білому домі поки що не прокоментували інцидент. Останніми тижнями NORAD зафіксував кілька подібних порушень і закликає пілотів легкомоторної авіації ретельно перевіряти всі повідомлення перед вильотом у цьому районі.

 

СШАF-16війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Політика
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2025, 00:09
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється