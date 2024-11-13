Винищувач F-35C вперше застосували в бою – ЗМІ

Раніше стався бойовий дебют двох інших версій літака – F-35A та F-35B.

Винищувачі F-35C Корпусу морської піхоти США брали участь у нещодавніх операціях проти єменських хуситів, яких підтримує Іран.

Про це повідомляє The War Zone.

Літаки здійснювали вильоти з авіаносця USS Abraham Lincoln – п'ятого корабля типу Nimitz. На представленому відео можна бачити F-35C, а також винищувач F/A-18F Super Hornet і літак радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, які злітають з палуби авіаносця.

Невідомо, які саме озброєння використовували F-35C. За даними з відкритих джерел, літак може використовувати, зокрема, бомби типу Joint Direct Attack Munition (JDAM) з наведенням по GPS, а також бомби типу Paveway з лазерним наведенням.