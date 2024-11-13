Винищувач F-35C вперше застосували в бою – ЗМІ
13 листопада 2024, 15:33
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Раніше стався бойовий дебют двох інших версій літака – F-35A та F-35B.
Винищувачі F-35C Корпусу морської піхоти США брали участь у нещодавніх операціях проти єменських хуситів, яких підтримує Іран.
Про це повідомляє The War Zone.
Літаки здійснювали вильоти з авіаносця USS Abraham Lincoln – п'ятого корабля типу Nimitz. На представленому відео можна бачити F-35C, а також винищувач F/A-18F Super Hornet і літак радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, які злітають з палуби авіаносця.
Невідомо, які саме озброєння використовували F-35C. За даними з відкритих джерел, літак може використовувати, зокрема, бомби типу Joint Direct Attack Munition (JDAM) з наведенням по GPS, а також бомби типу Paveway з лазерним наведенням.
F-35C міг застосовувати проти хуситів і високоточні плануючі бомби AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW).
Зазначимо, що дві інші версії американського винищувача п’ятого покоління – F-35A та F-35B – раніше вже використовували для виконання бойових завдань. Зокрема, для враження цілей на території Іраку.
F-35C є палубною версією літака Lockheed Martin F-35 Lightning II. Цей варіант має збільшену площу крила та хвостового оперення, що дозволяє маневрувати на невеликих швидкостях при польотах з авіаносців.
F-35C почали експлуатувати у 2019-му. Загалом США побудували більше 1000 винищувачів F-35 різних модифікацій.